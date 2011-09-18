Стоматологів навчать упізнавати сліди ударів на щелепах

Міністерство охорони здоров`я і палата стоматологів Північного Рейну - Вестфалії (Німеччина) залучать дантистів до боротьби з домашнім насильством, повідомляє Лента.ру з посиланням на Kölnische Rundschau.

Лікарі мусять письмово документувати виявлені у пацієнтів сліди домашнього насильства. За необхідності цими даними надалі зможе скористатися суд.

Тільки минулого року в ПРВ було зафіксовано більше 23 тисяч випадків домашнього насильства, жертвами якого дедалі частіше стають діти. До 80 відсотків травм припадає на рот і щелепи.

Більшість постраждалих через сором відмовляються від допомоги домашнього лікаря. Дантисти - фактично єдині, хто може виявити і обстежити жертв домашнього насильства.

У листопаді 2011 року палата стоматологів СРВ проведе спеціальні курси для 11 тисяч дантистів. Їх навчать розпізнавати як явні, так і задавнені сліди побиття відповідно до спеціально розробленого перевірочного листа.

Наголошується, що зі стоматологів не збираються зробити ні судмедекспертів, ні психологів. У разі появи серйозних підозр вони можуть повідомити поліцію або ж запропонувати пацієнтові допомогу, однак, в цілому, для них продовжить діяти заборона на розголошення відомостей.