Наближаються Дні джазової музики

24-25 вересня у Вінниці пройдуть концерти XVI фестивалю «Міжнародні дні джазової музики».

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори заходу, у ході фестивалю глядачам буде представлено гру двох муніципальних джазових оркестрів - Сергієво-Посадського (Росія) під керуванням заслуженого артиста Росії Владислава КАДЕРСЬКОГО, який є водночас і диригентом Державного камерного оркестру джазової музики імені Одега Лундстрема та єдиного в Україні Вінницького муніципального джазового оркестру «Він Бенд» (художній керівник та головний диригент заслужений діяч мистецтв України Сергій ОТЮГОВ).

Камерна частина фестивалю складається з двох дуетів - проекту «Руді Бергер Дуо» (Австрія – Бразилія); дуету ударних і роялю - Олега БУТМАНА і Наталії СМИРНОВОЇ (Росія). Також двох тріо: «JEREZ TEXAS» в якому мотиви фламенко Рікардо ЕСТІВИ переплетені зі співучою віолончеллю Метью САЛІО (Іспанія – Франція); і тріо одного з провідних польських джазових піаністів Артура ДУТКЕВИЧА.

Свою програму також представлять два квартети: «Юко Окамото квартет» (Японія) й зірковий квартет хедлайнера фестивалю Абрахама БЕРТОНА (США).

Вперше на фестивальній сцені буде представлено мистецтво діджея. Містер Крайм (DJ Krime) є учасником квінтету «FUTURETHNO» (Польща - Україна), який продемонструє своє мистецтво у перший день фестивалю. Загалом на восьми фестивальних концертах буде представлено музикантів з восьми – окрім України - країн світу. А саме: з Росії, Австрії, Бразилії, Іспанії, Франції, Польщі, Японії, США.

Напередодні відкриття фестивалю вінницька міська рада, за підтримки організаторів фестивалю, проведе конкурс молодих джазових виконавців.

Також, усі бажаючі матимуть змогу взяти участь у конкурсі на кращі ідеї з ребрендингу «Міжнародних днів джазової музики». Його основною метою є осучаснення «обличчя» найстарішого в Україні музичного фестивалю. Переможці отримають «Абонемент почесного глядача фестивалю» на концерти наступних п’яти років.