Збройні грабіжники ретельно готували напади

У результаті проведення спецоперації працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з УБОЗ Рівненської та Закарпатської областей затримали учасників особливо небезпечного угрупування, які займались скоєнням розбійних нападів на банківські установи та магазини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, до складу групи входило четверо чоловіків віком від 21 до 29 років. До скоєння кожного нападу вони ретельно готувались. Відстежували графік роботи об’єкту, наявність фізичної охорони, відеоспостереження, сигналізації, часи інкасації, вивчали прилеглу територію та шляхи відходу. Майже в усіх випадках нападники діяли в масках і, погрожуючи пострілами з пістолетів, відкрито заволодівали грошима та миттєво зникали.

На даний час оперативниками доведено причетність затриманих до 7 розбійних нападів, 4 з яких - на банківські установи.

В ході проведення обшуків за місцями проживання фігурантів виявлено та вилучено грошові кошти, пістолет, маски, рукавички, взуття, одяг, дерев’яну біту та інші предмети злочинної діяльності.

Стосовно затриманих порушено кримінальні справи за ч.2, 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.