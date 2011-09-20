Кабмін намітив збільшення прожиткового мінімуму - до 1098 грн.

Кабінет Міністрів прогнозує зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб в 2012 році на 134,92 грн. – до 1098 грн.

Відповідний прогноз Кабміну закладено в проекті закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік і Основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, розміщеному на офіційному парламентському порталі.

Для осіб, які втратили працездатність, в 2012 році передбачене зростання прожиткового мінімуму на 75,17 грн. – до 842 грн., зокрема: для дітей до 6 років – зростання на 80,33 грн. – до 915 грн.; для дітей 6-18 років – на 140,08 грн. – до 1140 грн.

Кабмін також прогнозує зростання середнього розміру допомоги малозабезпеченим особам на 165 грн. – до 1315 грн.