Донецькі метробудівці дають Кабміну два тижні

Працівники ТОВ «Донецькшахтометробуд» мають намір провести акцію протесту біля Кабінету міністрів Україні, якщо через два тижні їм не повернуть борги за 6 місяців із заробітної плати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, таке рішення було прийнято сьогодні за підсумками акції протесту працівників ТОВ «Донецькшахтометробуд» біля будівлі Донецької обласної державної адміністрації.

Також мітингувальники прийняли рішення звернутися за допомогою до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, а прийняту колективом резолюцію направити прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ, Уповноваженому з прав людини Верховної Ради Ніні КАРПАЧОВІЙ та губернатору Донецької області Андрію ШИШАЦЬКОМУ.

У своїх зверненнях до керівників країни донецькі шахтометробудівці, крім погашення боргів з зарплати, вимагають від влади вирішити питання фінансування будівництва метрополітену в Донецьку або хоча б коштів на утримання його будівельних майданчиків у безпечному стані.

Як повідомляв УНІАН, донецькі шахтометробудівці (працівники ТОВ «Донецькшахтометробуд») останню зарплату отримували за лютий 2011 року.

За словами голови первинної профспілкової організації ТОВ «Донецькшахтометробуд» Василя АНТЮШЕНІ, «півроку люди без законного заробітку продовжують виконувати свої функції з підтримки вже побудованих потужностей донецького метро», і борг (без урахування обов`язкових відрахувань з зарплати) вже становить 3,5 млн. грн.

Сьогодні шахтометробудівці пікетували облдержадміністрацію, вимагаючи погашення боргів з зарплати.