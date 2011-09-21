На Львівщині триває міжнародне навчання сил спецоперацій

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині триває багатонаціональне навчання сил спеціальних операцій “Джекал Стоун – 2011”, в якому беруть участь підрозділи Збройних Сил України, Польщі, Угорщини та персонал Збройних сил США.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони України.

Як наголосив керівник навчання – начальник управління спеціальних операцій Генерального штабу ЗС України полковник Юрій СЕРВЕТНИК, український спецназ вдруге бере участь у цьому заході. Пріоритетами українських спецназівців на навчанні – налагодження співпраці, дружніх стосунків з іноземними колегами та підвищення професіоналізму, для чого матеріальна база Міжнародного центру миротворчості та безпеки надає великий спектр можливостей.

«Для Командування сил спеціальних операцій ЗС США у Європі це навчання – також, не лише професійна підготовка, але й зміцнення дружби, – зауважив заступник командувача сил спецоперацій Збройних сил США в Європі капітан 1-го рангу Корнеліус ГУІНАН. – Метою цього навчання ми обрали виконання спільних завдань, вивчення особистих якостей колег та вміння порозумітися у критичній обстановці. За рівнем складності “Джекал Стоун” подібні до “Репід Трайдент”. До навчання, яке проводиться одночасно на території України, Болгарії та Румунії, залучено близько 1500 військовослужбовців з восьми країн, які не лише покращують свої професійні навички, але й обмінюються неоціненним бойовим досвідом».

Командир полку спецпризначення Війська Польського полковник Рішард П’єтров наголосив, що впевнений у тому, що нинішні навчання будуть успішними і ефективними.

«Знаю, що між нашими країнами і арміями багато відмінностей, але це не означає, що ми не повинні обмінюватися досвідом, покращувати операційні можливості. Також не маю сумнівів, що бійці спецпризначення, які беруть участь у навчаннях, допомагатимуть один одному і зав’яжуть дружні стосунки», – зазначив польський офіцер.

На початку навчання учасники показали амуніцію та екіпіровку своїх спецпідрозділів. Інструктори роз’яснювали можливості спецспорядження та обмінювалися досвідом з колегами-професіоналами.

Український спецназ, як приймаюча сторона, продемонстрував тактику дій своїх підрозділів. За сценарієм, спільний патруль потрапив у засідку незаконного озброєного формування, бойовики якого застосували для зупинення колони саморобний вибуховий пристрій. Їхні сили переважали, і патруль, вступивши у бій, викликав допомогу, яка не забарилася.

Вертольотом Мі-8МТ, командиром екіпажу якого був начальник льотно-методичної служби 7-го полку армійської авіації 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України льотчик 1-го класу Сергій ПОЖИДАЄВ, прибула спецгрупа підсилення. Воїни десантувалися способом “фастропінгу”, новим для українських військовослужбовців, і одразу вступили у бій. Слідом прибув вертоліт медеваку.

Відбивши атаку, спецпризначенці доправили поранених на борт медичного вертольоту, після чого розмістилися на спеціальному пристрої “Адаптер-2”, здатному забрати з важкодоступного місця підрозділ до 10 осіб. Вертоліт, не приземлюючись і здійснюючи вогневу підтримку з кулемета, у лічені хвилини забрав спецназ з поля бою. Слід зазначити, що “Адаптер-2” у Збройних Силах України використовувався вперше.

Як пояснив начальник штабу навчання “Джекал Стоун – 2011” полковник Володимир КУЛАГІН, програмою заходу передбачено десантування різними способами як вдень, так і вночі, використання повного спектру можливостей спецгруп. Крім цього, максимально використовуватимуться та апробовуватимуться “у бою” нові спеціальні пристрої.

Офіцер наголосив, що велике значення в ході підготовки до цього навчання мала взаємодія військового спецназу зі спецпідрозділами правоохоронних органів держави та дослідницькими центрами. До речі, українську сторону на навчанні представляють військовослужбовці з усіх спецпідрозділів України.

Багатонаціональне навчання “Джекал Стоун – 2011” триватиме до 28 вересня.