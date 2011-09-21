Пожежним заборонили трусити підприємців

Міністерство надзвичайних ситуацій зменшує кількість наглядових і контрольних функцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це поінформував заступник міністра надзвичайних справ Віталій БУТ під час збору керівного складу центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо підбиття підсумків роботи у сфері цивільного захисту у 2011 році, визначення основних завдань на 2012 рік та з підготовки до осінньо-зимового періоду 2011-2012 року.

За його словами, уже підготовлено зміни до законодавства, які дозволять спростити пожежний нагляд і полегшити життя бізнесу. Запроваджується декларативний принцип визначення стану пожежної і техногенної безпеки для певних видів суб’єктів господарювання. Зовсім скасовується дозвіл органів пожежної безпеки на початок робіт, сказав В.БУТ.

Він наголосив, що невдовзі об’єкти нерухомості можна буде використовувати одразу після подачі суб’єктом господарювання до адміністратора декларації відповідності об’єкта нерухомості вимогам законодавства. У такому випадку має бути виконана одна умова – договір страхування цивільної відповідальності.

В.БУТ окремо наголосив, що органи пожежного нагляду позбавляються права самостійно приймати рішення про часткове або повне зупинення роботи суб’єкта господарювання.

Разом із тим міністерство готує зміни до законодавства про адміністративну та кримінальну відповідальність інспекторів за їхню бездіяльність при виявленні незадовільного стану пожежної безпеки.

Заступник міністра зазначив, що позапланові перевірки суб’єктів господарювання переводяться у ранг виключних - тільки у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Також звужується коло піднаглядних об’єктів – лише ті, які є особливо важливими для національної безпеки, об’єкти підвищеної небезпеки та об’єкти, де перебуває велика кількість людей.

У сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду запроваджено видачу дозволів органами Держгірпромнагляду за принципом «одного вікна» через державного адміністратора.

Для упорядкування переліку платних послуг та виключення з нього послуг, не пов’язаних із компетенцією МНС, розроблено проект постанови уряду. Документ передбачає зменшення на чверть кількості платних послуг. Їх можуть надавати тільки аварійно-рятувальні та пожежні підрозділи у статусі юридичних осіб.