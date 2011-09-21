Погода на завтра

Завтра в Україні опадів не очікується, вдень до 26° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 22 вересня буде невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, на півдні Одещини та Криму 12-17°, на Луганщині 3-8° тепла; вдень 21-26°.

У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°.

У столиці також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 23-25°.

21 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°, в районі Чорноморського 18°; у Дніпрі біля Києва 17°.