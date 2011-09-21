Євро на міжбанку йде вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0045/8,0065, до 12:00 ціни впали 8,0005/8,0025 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2545/49, до 12:00 ціни знизилися 0,2541/44. У Росії курс долар-рубль зріс, і до 12:00 встановився на рівні 31,4650 (+0,1000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3674/76, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,9430/10,9490, до 12:00 ціни пішли вниз 10,9200/10,9290.