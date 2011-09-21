Україна та НАТО підписали угоду

Україна та НАТО підписали імплементаційну угоду щодо другого етапу утилізації боєприпасів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив заступник міністра оборони України Володимир ОМЕЛЬЯНЧУК.

“Продовжуємо дуже корисну роботу, яка була започаткована у 2005 році у програмі між урядом України і трастовим фондом НАТО NAMSA, де вони надають нам дуже суттєву допомогу фінансову щодо утилізації боєприпасів”, - сказав він.

В рамках другого етапу, який триватиме з 2011 по 2014 роки, планується утилізувати 76 тис. тонн боєприпасів, 366 тис. одиниць стрілецької зброї та 3 млн. протипіхотних мін.

Трастовий фонд НАТО надасть на ці цілі 24,4 млн. євро, що становитиме 88% необхідного фінансування для утилізації боєприпасів. Решту 12% коштів буде надано з бюджету України.

За словами заступника міністра, утилізації підлягатиме стрілецька зброя 4-ї категорії, яка вже була у використанні.