Погода на завтра

Завтра в Україні буде суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 23 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман. Вітер південно-західний та західний (у південній частині північно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, в Карпатах та подекуди на Луганщині 3-8° тепла, на узбережжі морів 14-19°; вдень 21-26°, у південній частині місцями 27-29°, в північних та західних областях (крім Закарпатської) 18-23°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

22 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°; у Дніпрі біля Києва 17°.