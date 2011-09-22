Якщо бюджет-2012 пройде, 27% українців опиняться за межею бідності?

Народні депутати від «Нашої України» у Верховній Раді одноголосно голосуватимуть проти урядового проекту державного бюджету на 2012 рік, яким заплановано подальше зубожіння найменш захищених верств населення.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «нашоукараїнців».

Депутати від «Нашої України» виступають категорично проти такого «антисоціального проекту кошторису країни, який прирікає на жебрацькі зарплати і пенсії десятки мільйонів громадян».

Як зазначається в заяві, в урядовому проекті прожитковий мінімум закладено в розмірі, що є значно нижчим від фактичного. Це, навіть за урядовими даними, призведе до того, що в наступному році частка громадян, які опиняться за межею бідності, зросте до 27%, констатують депутати.

Також, за словами «нашоукраїнців», урядовий проект не передбачає справедливої індексації соціальних статей видатків на рівень інфляції, тоді як на собі влада економити не планує.

«Анонсоване владою збільшення мінімальної зарплатні є абсолютно оманливим, оскільки протягом 2012 року її розмір лише зменшуватиметься по відношенню до фактичного розміру прожиткового мінімуму, а на кінець року розрив між ними сягне 690 грн.», - наголошується в заяві.

Її автори, зокрема, звертають увагу, що у 2012 році фінансування охорони здоров’я звичайних громадян передбачено збільшити всього на 167 млн. грн., що є меншою сумою, ніж рівень офіційної інфляції. Це означає, що кількість та якість медичних послуг для людей буде ще нижчою, ніж у цьому році.

Разом із тим бюджетні видатки на медобслуговування народних депутатів та інших високопосадовців сягнули 465 млн. грн. і вчетверо перевищують кошти, виділені на лікування всіх ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та інвалідів, наголосили в «Нашій Україні».

«Влада відверто обманює громадян. Обіцяючи страйкуючим афганцям та чорнобильцям, що їх пільги скасовані не будуть, урядовці «викреслили» з проекту бюджету більш ніж 10 млрд. грн., необхідних для забезпечення чинних соціальних виплат.

В умовах жорсткого скорочення соціальних видатків влада спрямовує десятки мільярдів бюджетних гривень на показові проекти до Євро-2012 та держзакупівлі у наближених до «своїх» чиновників компаній», - йдеться в заяві.

Як зазначають в «Нашій Україні», принцип урядового розподілу бюджетних ресурсів свідчить про те, що «влада перетворює Україну із соціальної держави на режимно-поліцейську». Зокрема, на фінансування МВС, СБУ і прокуратури у 2012 році заплановані майже вчетверо більші видатки, ніж на охорону здоров`я та в понад 30 разів більше, ніж на житлово-комунальне господарство, зазначається в заяві.

Парламентська група «Нашої України» наполягає на негайному перегляді урядового проекту держбюджету в інтересах більшості українців. «Бюджетні кошти мають бути спрямовані на виконання гарантованих Конституцією соціальних зобов’язань держави, а не на збагачення чиновників та олігархів, які паразитують на країні», - підкреслили депутати-«нашоукраїнці» .