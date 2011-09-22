Учасники банди вбивали старих заради квартир

Затримано кількох осіб, підозрюваних у вбивствах людей похилого віку заради того, щоб заволодіти їх квартирами, повідомляє прес-служба кримського управління МВС України, не уточнюючи кількість затриманих і їх жертв.

За версією слідства, затримані вбивали людей похилого віку в Криму, Харківській, Івано-Франківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Квартири вбитих продавали за підробленими документами або використовували як заставу під великі кредити. Співробітники кримського ГУ МВС затримали підозрюваних в середині вересня при спробі скоїти чергове вбивство літньої жінки у Дніпропетровську.

За даними прес-служби, розслідування почалося після того, як в червні на околиці Сімферополя було знайдено тіло задушеної жінки похилого віку. Квартиру вбитої підозрювані продали за підробленими документами.

"Організатором злочинної групи був чоловік, який відбуває 18-річний тюремний термін за вбивство. Він керував злочинною групою прямо з колонії, через мобільний зв`язок", - наводить повідомлення РІА "Новости".

За інформацією відомства, підозрювані вибирали своїх жертв за газетними оголошеннями про здачу кімнати в квартирі з господарем.