За підпал прокуратури затримано трьох жителів Мелітополя

За підозрою в підпалі 19 вересня будівлі Мелітопольської міжрайонної прокуратури міліцією затримано трьох місцевих жителів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Запорізького головного управління міліції, «під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку затримали трьох підозрюваних у скоєнні цього злочину: двох місцевих жителів, 1988 р.н., і одного зловмисника, 1990 р.н.»

За даними ГУ МВС України в Запорізькій області затримані не перебувають в партіях і не є членами будь-якого громадсько-політичного або релігійного руху.

«Молоді люди зізналися, що вночі 19 вересня вони розлили бензин на ганку прокуратури і підпалили його», - повідомили в міліції, зазначивши, що мотиви цього вчинку встановлюються. Підозрювані затримані згідно зі ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про їхній арешт.

За фактом підпалу порушено кримінальну справу за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України («Умисне знищення або пошкодження майна, здійснене шляхом підпалу»). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 15 років.

Проводиться перевірка про причетність затриманих до інших злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня о 3.32 до чергової частини Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про займання вхідних дверей Мелітопольської міжрайонної прокуратури. Прибувши на місце виклику, працівники пожежної охорони і рятувальники встановили, що вогнищем займання були вхідні парадні двері будівлі, а причиною пожежі став підпал.