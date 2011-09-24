За місяць-два справа Ландіка дійде до суду

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ прогнозує, що через один-два місяці кримінальну справу, порушену за звинуваченням у хуліганстві стосовно депутата Луганської міськради Романа ЛАНДІКА, буде направлено до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час «гарячої лінії» в редакції газети «Комсомольская правда в Украине».

«Думаю, що за місяць-два її (кримінальну справу) закінчать й направлять до суду. Думаю, буде дано об`єктивну оцінку тим діям у ресторані, які видно на відео, де він (Р.ЛАНДІК) б`є дівчину», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

За словами міністра, на даний момент обвинувачений перебуває в слідчому ізоляторі Харкова, й приблизно через 10-15 днів, залежно від того, як спрацює конвойна служба, Р.ЛАНДІК буде переведений у Луганський СІЗО.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня вночі в ресторані «Баккара» в Луганську син народного депутата від Партії регіонів Володимира ЛАНДІКА, депутат Луганської міськради Р.ЛАНДІК побив Марію КОРШУНОВУ.

7 липня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу стосовно Р.ЛАНДІКА за ч.3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

10 липня стало відомо, що працівники правоохоронних органів встановили місцезнаходження Р.ЛАНДІКА. Його було затримано в Краснодарі (РФ).

11 серпня Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України від 19 липня 2011 року про видачу Україні Р.ЛАНДІКА для притягнення до кримінальної відповідальності.