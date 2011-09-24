Янукович відзначив перемогу у Хотинській битві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав учасників і гостей урочистостей з нагоди 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві.

Як зазначається у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави, у 1621 році під стінами Хотинської фортеці вирішувалась доля багатьох народів Європи. "Завдяки стійкості і героїзму українських та польських воїнів вони були врятовані від іноземного поневолення. Подвиг захисників Хотина і нині залишається прикладом мужності і звитяги. Нехай же славні сторінки нашої історії спонукають нас до нових звершень", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.