Янукович відзначив перемогу у Хотинській битві
20:54, 24 вересня 2011Суспільство
2208 0
Привітання учасникам свята
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав учасників і гостей урочистостей з нагоди 390-ї річниці перемоги у Хотинській битві.
Як зазначається у привітанні, розміщеному на офіційному сайті глави держави, у 1621 році під стінами Хотинської фортеці вирішувалась доля багатьох народів Європи. "Завдяки стійкості і героїзму українських та польських воїнів вони були врятовані від іноземного поневолення. Подвиг захисників Хотина і нині залишається прикладом мужності і звитяги. Нехай же славні сторінки нашої історії спонукають нас до нових звершень", - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter