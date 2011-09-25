Тернопільські медики перемогли в Польщі
09:06, 25 вересня 2011Суспільство
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На конкурсі бригад швидкої допомоги
Медики з Тернопільщини перемогли на Міжнародному конкурсі бригад швидкої допомоги, що відбувся у польському місті Рітро.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, у відкритому чемпіонаті «Рятівництво медичне» брали участь 37 команд з Польщі, Сербії, Словаччини, Англії та України.
Чемпіонат давав можливість представникам команд не лише проявити свої вміння та оперативність під час виконання різного роду завдань, а й випробувати себе в екстремальних ситуаціях.
За результатами змагань, бригада швидкої медичної допомоги Заліщицької районної комунальної лікарні здобула на чемпіонаті перше місце серед закордонних команд.
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