Тернопільські медики перемогли в Польщі

Медики з Тернопільщини перемогли на Міжнародному конкурсі бригад швидкої допомоги, що відбувся у польському місті Рітро.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, у відкритому чемпіонаті «Рятівництво медичне» брали участь 37 команд з Польщі, Сербії, Словаччини, Англії та України.

Чемпіонат давав можливість представникам команд не лише проявити свої вміння та оперативність під час виконання різного роду завдань, а й випробувати себе в екстремальних ситуаціях.

За результатами змагань, бригада швидкої медичної допомоги Заліщицької районної комунальної лікарні здобула на чемпіонаті перше місце серед закордонних команд.