Ландіка перевезли з Харкова до Луганська

У п`ятницю, 23 вересня, колишній депутат Луганської міськради Роман Ландік відправлений з харківського слідчого ізолятора до Луганська. Про це харківському сайту "Главное" повідомили джерела в Холодногорському СІЗО.

У Харкові Ландік пробув три дні. Його привезли на Холодну гору у вкрай збудженому стані. Як повідомив співрозмовник, караулу було наказано постійно стежити з побоювання, що Ландік може покінчити життя самогубством.

За словами джерела, протягом трьох днів, поки арештант знаходився в камері, до нього ніхто не приїжджав, передачі ніхто не передавав.

При переведенні в Луганськ Ландик "відмовився від індивідуального етапування". У п`ятницю, близько 21.00, його разом з ще 27 заарештованими доставили на Південний вокзал, звідки відправили до Луганська.