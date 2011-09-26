Храми Вінницької єпархії УПЦ зберуть гроші для хворих на СНІД

Храми Вінницької єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату долучаться до збору коштів для придбання обладнання хворим на СНІД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії УПЦ.

«Митрополит Вінницький і Могилів-Подільський СИМЕОН благословив оголосити у єпархії 8-9 жовтня збір коштів для придбання обладнання для хоспісної медицини», - зазначено у повідомленні.

Відповідне рішення було прийнято після того, як до Вінницької єпархії надійшов лист від головного лікаря обласного центру СНІДу Ігоря МАТКОВСЬКОГО та голови правління ГО «Паросток» Ірини САРАНЧІ. В ньому йшлося про те, що 8 жовтня 2011 року світова спільнота відзначатиме День хоспісної та паліативної допомоги, в зв’язку з чим на Вінниччині буде реалізовано благодійний проект «Почути голос кожного – підтримати кожне життя».

У рамках цього проекту автори листа попросили священиків та мирян Вінницької єпархії долучитися до збору коштів на придбання необхідного медичного обладнання для хоспісних палат Вінницького центру СНІДу, і в першу чергу кисневого концентратора.

Це медичне обладнання необхідне для створення умов для максимального продовження життя тяжкохворих людей.