У Вінниці пройшли дні Мазовії в рамках головування Польщі в Раді ЄС.

Як передає корреспондент УНІАН, участь у святі взяла офіційна делегація з Польщі на чолі Послом Польщі в Україні Генриком ЛІТВІНИМ, Маршалком Мазовецького воєводства Адамом СТРУЗІКОМ та Генеральним консулом Польщі у Вінниці Кшиштофом СВІДЕРЕКОМ.

Польські гості разом із керівництвом Вінницької області провели спільний українсько-польський інвестиційний форум. Під час форуму були окреслені вже встановлені культурні та економічні відносини між Мазовецьким воєводством та Вінницькою областю та намічено подальші перспективи розвитку відносин між польською та українською сторонами.

Окрім того, на запрошення мера Вінниці Володимира ГРОЙСМАНА до Вінниці приїхали Посол Австрії Вольф Дітріх ХАЙМ з дружиною, посол Швейцарії Крістіан ШОНЕНБЕРГЕР та голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО.

В рамках днів Мазовії відбулися виставки, присвячені спільним українсько-польським відносинам, а також уродженцю Козятинського району, визначному польському композитору і державному діячу Яну Падеревському.

Кульмінацією днів Мазовії став виступ на сцені Вінницького академічного музично-драматичного театру ім. Садовського найбільшого у світі народного ансамблю пісні та танцю "Мазовше".

*** Мазовія (рідше Мазовша, Мазовецька земля; польс. Mazowsze) - історична область в центрі Польщі. Головне місто - Варшава. Назва походить від західнослов`янської народності мазовшан (мазурів).