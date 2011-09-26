Євро впав до десятирічного мінімуму

Євро подешевшав до долара і впав до мінімуму 10 років в понеділок, 26 вересня, на тлі глобального відходу інвесторів від ризику і в очікуванні подробиць плану європейської влади щодо збільшення Європейського фонду стабільності.

Почавши торги понеділка вище позначки 1,35 долара, до 8:50 єдина валюта опустилася до 1,34, що на 0,8 відсотка нижче початку торгів, при цьому мінімум сесії знаходиться на рівні 1,3389, що зовсім поруч з мінімумом 8-ми місяців, встановленому єдиною валютою в четвер - 1,3384.

Крім сильного зниження в парі з доларом, єдина валюта також впала до мінімуму десяти років в парі з японською єною на позначці 102,16 єни.

Індекс долара додав у понеділок вранці 0,2 відсотка, перебуваючи на рівні 78,67 завдяки загальному настрою втечі від ризику на фінансових ринках.

Як повідомлялось, європейські економісти вважають, що єдина європейська валюта євро може піти шляхом радянського рубля і, врешті-решт, зникнути з валютної карти світу, якщо країни єврозони згуртовано не протистоятимуть борговій кризі.

ТСН