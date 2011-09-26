«Дніпромлин» змінив власника

Найбільші в Дніпропетровській області борошномельний комбінат і хлібозавод у вересні ц.р. змінили власника.

Як повідомляє газета «Горожанин» (Дніпропетровськ), ТОВ «Дніпропетровський млиновий комбінат», раніше відомий під назвою «Дніпромлин», і хлібозавод №10 обласного центру придбав дніпропетровський бізнесмен, власник агрофірми «Орельська» Вадим НЕСТЕРЕНКО.

По телефону В.НЕСТЕРЕНКО підтвердив УНІАН факт операції, що сталася 6 вересня 2011 р. Разом з тим бізнесмен поки що не повідомляє деталей щодо придбання знакових для регіону підприємств.

За інформацією газети «Горожанин», це придбання дозволить В.НЕСТЕРЕНКУ завершити формування вертикально інтегрованого холдингу в хлібному бізнесі. Агрофірма «Орельська», що належить бізнесменові є найбільшим в регіоні виробником пшениці, обробляє понад 52 тис. га землі. Крім того, в активах агрофірми – 3 елеватори.

Видання припускає, що для фінансування цієї операції В.НЕСТЕРЕНКО залучив інвестиції своїх партнерів зі США, з якими давно працює на ринку АПК.

«Мабуть, саме наявність надійних зарубіжних інвесторів підштовхнула український філіал Сбєрбанку Росії ухвалити в середині вересня рішення про відкриття для нових власників заводу і комбінату раніше замороженої кредитної лінії в обсягу, що забезпечує потребу в оборотних коштах», - повідомляє газета «Горожанин».

Також, за даними газети, великий урожай, зібраний цього року в господарствах, афільованих із В.НЕСТЕРЕНКОМ, дає підставу припускати істотне збільшення обсягів виробництва і на «Дніпромлині», і на хлібозаводі №10.

У матеріалі видання зазначається, що з придбанням дніпропетровським бізнесменом найбільших підприємств хлібної галузі в регіоні не сталося передбачуваної монополізації відповідної галузі й ринку. За інформацією «Горожанина», раніше асоціація «Донбасхліб», контрольована народним депутатом України Олександром ЛЕЩИНСЬКИМ, придбала в Дніпропетровську великий дніпропетровський хлібозавод №8 і, за даними достовірних джерел, вела активні переговори про придбання ще трьох ключових підприємств галузі в місті – ТОВ «Дніпропетровський млиновий комбінат» і хлібозаводів № 2 і №10. Ці три хлібозаводи в сумі контролюють до 70% ринку хлібобулочних виробів у місті.

Дніпропетровський млиновий комбінат і хлібозавод №10 входили до складу бізнес-активів підприємця Костянтина ПАРШИНА, який в 2011 р. ухвалив рішення про продаж дніпропетровської частини своїх активів.

Довідка УНІАН. Виробничі потужності Дніпропетровського млинового комбінату становлять 500 тонн пшениці на добу, хлібозаводу №10 - 70 тонн хліба на добу.