Погода на завтра

Завтра в Україні буде тепла і суха погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 27 вересня буде невелика хмарність. Без опадів. В західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів 11-16° тепла, в східних та Запорізькій областях на грунті місцями приморозки 0-2°; вдень 19-24° тепла, на Закарпатті, Одещині та в Криму до 26°; на високогір'ї Карпат та в горах Криму вночі 4-9°, вдень 14-16°.

У Київській області завтра невелика хмарність. Без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 19-24°.

У столиці невелика хмарність. Без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°.

26 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 18-20°; у Дніпрі біля Києва 16°.