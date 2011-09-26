Фельдман просить ГПУ перевірити МММ

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням провести перевірку законності діяльності «фінансової піраміди – «МММ-2011» на території України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, О.ФЕЛЬДМАН вважає, що відсутність державної реєстрації, офіційного статусу фінансової організації, а також ліцензії на надання фінансових послуг – є достатніми підставами для припинення роботи цього «підприємства» в Україні.

Зважаючи на позаправовий характер діяльності «МММ-2011» в Україні, народний депутат також просить Генпрокуратуру внести подання операторам телекомунікацій про обмеження доступу абонентів до інтернет-ресурсу «МММ-2011».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, діяльність «МММ-2011» в Україні відкрила цілу низку істотних вад у національному законодавстві про рекламу, про телекомунікації, про фінансові послуги, якими користуються організатори всіляких віртуальних азартних ігор. У зв`язку з цим найближчим часом О.ФЕЛЬДМАН має намір підготувати відповідний законопроект.

Як раніше повідомляли деякі ЗМІ, близько 500 тисяч українців вже стали учасниками нової фінансової піраміди «МММ-2011», яка обіцяє пересічним вкладникам прибуток у 20% на місяць, а пенсіонерам – 30%.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що вважає за необхідне перевірити законність роботи «МММ-2011» в Україні. Він зазначив, що зі свого боку люди повинні пам`ятати сумний досвід таких пірамід і не давати можливості себе ошукати.

За інформацією Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, юридична особа «МММ-2011» статус фінансової установи не одержувала і тому не може займатися наданням будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб.