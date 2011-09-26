Начальник сховища викрав на продаж 160 гранат

Військова прокуратура Рівненського гарнізону направила до суду кримінальну справу проти начальника сховища однієї з військових частин, який викрав 160 осколкових гранат РГД-5.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, військовослужбовець, штучно створивши надлишки боєприпасів у сховищі, викрав 160 гранат РГД-5 та запалів до них, частину з яких реалізував цивільним особам.

Усі викрадені гранати під час слідства вилучено. Військовослужбовець перебуває під вартою.

Справу порушено за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.2 ст.410 (викрадення військовослужбовцем зброї, бойових припасів) Кримінального кодексу України.