Патріарх Філарет освятив собор

Патріарх Київський і всієї Русі-України ФІЛАРЕТ з архіпастирським візитом прибув до м. Конотоп Сумської області, в якому недавно завершилося будівництво собору на честь Різдва Пресвятої Богородиці.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Сумської єпархії УПЦ КП, святкове Богослужіння почалося з освячення престолу і храму, після чого було проведено Божественну літургію. Разом з патріархом молилися архієпископ Білгородський і Обоянський ЙОСАФ, єпископ Сумський і Охтирський МЕФОДІЙ, єпископ Харківський і Богодухівський ЛАВРЕНТІЙ, єпископ Конотопський АФАНАСІЙ, настоятель храму протоієрей Павло КУЗЬО, а також духівництво Сумської єпархії. Особливої урочистості Богослужінню додавав спів хору Михайлівського Золотоверхого чоловічого монастиря, який приїхав з Києва.

Після завершення богослужіння патріарх нагородив високими церковними нагородами благодійників і парафіян, які допомагали в будівництві храму.