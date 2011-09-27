Молодь у Європі й США ігнорує презервативи (опитування)

Кількість молодих людей, які не користуються презервативами, значно зросла в країнах Європи і США, повідомляє Медпортал.ру з посиланням на результати опитування, проведеного серед жителів трьох десятків країн світу у віці від 15 до 24 років і приуроченого до Всесвітнього дня контрацепції.

Дані були зіставлені з дослідженнями 2009 і 2010 років. Найбільше зростання кількості молодих людей, які нехтують контрацепцією, відзначене у Франції, США і Великобританії.

Зокрема, у Франції кількість респондентів, які займалися незахищеним сексом з новим партнером, зросла порівняно з даними минулого року більш ніж удвічі (з 19 до 40 відсотків від загальної кількості опитаних). У Сполучених Штатах аналогічний показник збільшився більш ніж на третину (з 38 до 53 відсотків), у Великобританії - на одну п`яту (з 36 до 43 відсотків).

За даними авторів дослідження, в середньому по Європі частка молодих людей, які зізналися в незахищеному сексі, зросла порівняно з минулим роком з 36 до 46 відсотків. Протилежна тенденція була відзначена в країнах Латинської Америки - там відповідний показник, навпаки, скоротився з 56 до 48 відсотків. У країнах Південно-Східної Азії ситуація практично не змінилася, в Африці опитування в 2010 році не проводилося.