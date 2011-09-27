У ДТП в Польщі загинули двоє українців

У дорожньо-транспортній події у Польщі загинули два громадяни України.

Як повідомляє ТСН, мікроавтобус, який перевозив українців, потрапив у ДТП в польському селі Дорогуськ біля українсько-польського прикордонного автомобільного переходу "Ягодин-Дорогуськ". У результаті аварії двоє громадян України загинули на місці аварії, а ще дві пасажирки у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні в місті Хелм.

Як повідомили власні джерела ТСН і Polskie Radio, аварія з трагічними наслідками сталася у ніч з неділі на понеділок. Мікроавтобус, в якому українські заробітчани поверталися додому, врізався у вантажівку на автомобільній дорозі у напрямі прикордонного переходу. До кордону залишалося близько одного кілометра.

За словами очевидців, мікроавтобус після зіткнення з причепом вантажівки перетворився на купу заліза.

"Автобус, за кермом якого був 30-річний водій, влетів у TIR (міжнародне позначення вантажівок), який не рухався. Водій був тверезий. Причини ДТП встановлюються", - заявила представник поліції в Хелмі Єва ЧИЖ.

"Водій мікроавтобуса відбувся незначними забоями", - додала вона.

Через аварію основну дорогу до кордону було перекрито на кілька годин. Тому легкові автомобілі були змушені добиратися на прикордонний перехід об'їзними шляхами.

Для вантажівок об'їзну дорогу організовано не було, тому черга на кордон, за даними місцевої поліції, зросла приблизно на один кілометр.