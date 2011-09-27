Янукович заборонив виселяти з гуртожитків

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як заявив Президент, віднині мешканців гуртожитків не матимуть права відселяти з приміщень, у яких вони мешкають.

«Кожен українець має бути впевненим у своєму майбутньому у власних стінах», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як зазначили у прес-службі, нова редакція закону передбачає обов’язкову передачу гуртожитків у власність територіальних громад із подальшою їх приватизацією і визначає порядок цієї процедури.

Згідно із законом, на приватизацію мають право громадяни, які на законних підставах тривалий час (не менше п`яти років) зареєстровані і фактично проживають у гуртожитках, призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей, та не мають іншого власного житла.

Документ передбачає також подовження на три роки мораторію на відчуження гуртожитків.

Радник глави держави - представник Президента у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ наголосила, що закон також працюватиме на розширення повноважень місцевих громад.

«Основна новація: закон передбачає продовження мораторію на відчуження (крім передачі у комунальну власність) гуртожитків, які перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, або увійшли до статутних фондів акціонерних чи колективних підприємств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, на строк реалізації державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, але не менше шести років з дня опублікування Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», - сказала О.ЛУКАШ.

За її словами, закон також визначає обов’язок Кабінету міністрів щороку під час розроблення проекту закону про держбюджет передбачати кошти, необхідні для реалізації цього закону та державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, та вжити заходів щодо забезпечення фінансування реалізації цього зЗакону та державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 8 вересня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".