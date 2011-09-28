Погода на завтра

29 вересня в Україні, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, по всій території України, крім західних областей, очікується невеликий дощ, вночі у північних, вдень у центральних областях помірний дощ.

Протягом доби переважатиме північно-західний вітер, 7-12 м/с, вдень у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 15°; вдень 13-18°, на Закарпатті, півдні Одещини та Криму місцями 20-23°; на високогір'ї Карпат вночі 2-7°, вдень 6-11°.

У Києві та області вночі пройде помірний, вдень невеликий дощ. Температура по області вночі 6-11°, вдень 13-18°. По м. Києву температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.

28 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 18-21°; у Дніпрі біля Києва 16°.