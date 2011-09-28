З церкви викрали ікони, подаровані Кучмою

На Чернігівщині з церкви у селі Чайкино Новгород-Сіверського району невідомі викрали ікони, подаровані колишнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби УМВС України у Чернігівській області Сергій БРИЛЬ.

За інформацією правоохоронців, з місцевої церкви Параскеви П`ятниці зникли старовинні ікони Божої Матері Троєручиці, Іоанна Предтечі та Параскеви П`ятниці. Про факт крадіжки міліцію повідомив настоятель храму ієрей Михайло (РУСНАК). Він виявив пошкодження замка на вхідних дверях церкви, точний час крадіжки встановити не вдалося.

"За фактом крадіжки порушено кримінальну справу, до її розслідування залучено кращих слідчих та оперативників", - сказав С.БРИЛЬ.