Єврокомісар назвав банки, які дадуть гроші на модернізацію ГТС

Питання про виділення 310 млн. дол на модернізацію газотранспортної системи буде обговорено наступного тижня з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовим банком і Європейським інвестиційним банком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР на спільному брифінгу з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ після двосторонньої зустрічі.

Він зазначив, що ці банки, згідно з Брюссельською декларацією від 2009 року, будуть основними інвесторами модернізації української ГТС.

«Наступного тижня це питання буде обговорюватися з банками і з зацікавленими стурктурами. Слід сказати, що на це планується виділити близько 310 млн. дол. Будуть обговорюватися умови видачі наступного траншу», - сказав Г.ЕТТІНГЕР.