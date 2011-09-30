Депутати намагалися роздати більше 300 ділянок на о.Бирючий

Депутати Генічеської міськради намагалися роздати більш як 300 ділянок під дачі на острові Бирючий.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, прокуратура Генічеського району проводить перевірку виконання Генічеською міською радою вимог земельного законодавства.

Зокрема, 25 березня цього року сесією Генічеської міськради було ухвалене рішення №112 «Про надання згоди на розробку проектів землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельних ділянок для будівництва індивідуальних дачних будинків», яким дозволено 311 громадянам України розробляти проекти землеустрою земельних ділянок зі складу земель запасу, які розташовані за межами м. Генічеська, для будівництва індивідуальних дачних будинків. У рішенні міськради навіть вказані вулиці дачного селища «Слобідка» – Ягідна, Світла, Слобідка, Лимонна, Сонячна, Південна, Приозерна, Арабатська та інші. Всього 20 вулиць.

У своєму рішенні депутати посилаються на прийняті раніше рішення в 2007 і 2008 роках.

Інтерес районної прокуратури до цих рішень був викликаний тим, що місце розміщення цих дач – на острові Бирючий.

Виявилось, що підставою для ухвалення рішення став Генеральний план забудови м. Генічеська. Відповідно до вимог ст.173 Земельного кодексу України межі району, скла, селища, міста, району в місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко-економічного обгрунтування їх розвитку, генеральних планів населених пунктів.

Проте, у прийнятому в листопаді 1992 року Генічеською районною радою рішенні «Про затвердження технічної документації адміністративних меж міських, сільських, селищних рад народних депутатів і меж населених пунктів на їх території», до меж Генічеської міськради вище перераховані вулиці не відносяться. Іншого правовстановлюючого документа, яким би встановлювалися межі міста Генічеська, не існує.

У зв`язку з тим, що зазначене рішення Генічеського міськради ухвалене з порушенням вимог законодавства, прокуратурою Генічеського району проводиться перевірка щодо законності ухвалення міськрадою рішення про виділення землі на острові Бирючому.

Довідка УНІАН. Бирючий острів - коса в південній, розширеній частині Федотової коси, розташована в західній частині Азовського моря. Разом з вузькою північною частиною Федотової коси острів Бирючий утворює Утлюкський лиман, захищаючи його зі сходу. Відноситься до Херсонської області України, хоча прямого зв`язку по суші з основною територією області не має. До 1929 року був відокремлений від північної частини Федотової коси вузькою протокою.

На території коси створено Азово-Сиваський національний природний парк.