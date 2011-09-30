Виробництво зерна в Україні може стати збитковим

Світові ціни на пшеницю, кукурудзу і ячмінь з початку вересня знизилися на 40-45 доларів за тонну, що призводить до подальшого зниження цін на зернові культури в Україні. При цьому наявність експортного мита на зерно і невідшкодування ПДВ при його експорті додатково погіршують ситуацію для виробників зерна.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

За даними УКАБ, за виробничої собівартості зернових у 2011 році на рівні 1000-1250 грн. за тонну, повна собівартість з урахуванням витрат на зберігання, адміністративних витрат і обслуговування кредитів досягає 1250-1400 грн./т. При цьому ціни на зерно становлять лише 1350-1550 грн./т, і тенденція до зниження триває. Більш того, виручених від реалізації зерна коштів не вистачить для фінансування вирощування зерна врожаю 2012 року, з урахуванням подорожчання матеріально-технічних ресурсів, яке відбувається з осені минулого року.

"Аграрії перебувають в патовій ситуації, - коментує генеральний директор УКАБ Володимир ЛАПА, - не одержуючи прибутку від виробництва зерна, вони здійснювали реалізацію олійних культур, що спровокувало обвалення цін на ринку соняшнику і сої. В результаті, сільгоспвиробники втрачають не менш як 20% від власних доходів".

Експерт додає, що наявність експортних мит і невідшкодування ПДВ при експорті є безпрецедентною комбінацією, якої немає в жодній галузі економіки. "По суті, така політика означає, що держава не зацікавлена в розвитку виробництва зерна і збільшенні його експорту", - констатує В.ЛАПА.

В УКАБ висловили надію, що вже найближчим часом експортні мита на зерно будуть скасовані. Експерти асоціації відзначають, що ситуація на ринку зерна з моменту введення експортних мит докорінно змінилася, а останнє зниження світових цін ще не повною мірою позначилося на українському ринку. Отже, скасування експортних мит у таких умовах дозволило б уникнути цінового шоку для аграріїв.

Нагадаємо, з 1 липня 2011 року в Україні діє експортне мито на пшеницю і суміш пшениці та жита у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за тонну, на ячмінь - 14%, але не менш як 23 євро/тонну, на кукурудзу - 12%, але не менш як 20 євро/тонна.