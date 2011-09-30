У Києві підтоплено будинки депутатів

У Києві, через розриті траншеї на вул. Воровського, куди потрапила дощова вода, були підтоплені будинки, в яких проживають VIP-персони.

Кабель почали прокладати ще кілька місяців тому до підстанції "Олімпійська", пише "Сегодня".

"Кабель проклали, засипали піском, але асфальт не закатали. Пішов дощ, і через пісок вода просочилася в підвали. Зокрема, в наш 10-й будинок. Вода стояла заввишки метр, затопило бойлер, всі системи. А ми тільки ремонт зробили!", - обурюється голова ОСББ Ганна Щербак.

Мешканці зазначили, що в деяких будинках проживають не тільки "прості смертні", а і депутати.

"У траншеї днями таксі застрягло. І я на своєму джипі його витягала, щоб проїхати. І це ж центр! Тут он депутат Олександр Волков живе, прийомні нардепів знаходяться", - говорить мешканка будинку Євгенія.

"Там війна йде з початку літа. Вирішується, що укладати - асфальт або плитку. Ми готові зробити будь-які роботи, гроші є. Але замовник, "Київенерго", має вирішити. Зараз ми усуваємо течу. Що стосується відшкодувань збитків - це до замовника", - розповіла директор київської філії АТ "Донецкпромелектромонтаж", яке веде роботи.

У "Київенерго" сказали, що з'ясують ситуацію і дадуть відповідь незабаром.

ТСН