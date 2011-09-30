Іванющенко виділить студентам 20 пристойних стипендій

До складу наглядової ради Київського національного лінгвістичного університету ввійшли народні депутати Катерина САМОЙЛИК (фракція КПУ), Таріел ВАСАДЗЕ, Юрій ІВАНЮЩЕНКО (обоє входять до фракції Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, очолив наглядову раду вишу керівник апарату Верховної Ради України, професор Валентин ЗАЙЧУК.

Крім того, до складу ради увійшли міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО, перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту Євген СУЛІМА, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Володимир ХАНДОГІЙ, письменник Андрій КУРКОВ.

Як повідомив ректор КНЛУ Роман ВАСЬКО, наглядова рада була створена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 31 травня 2011 року.

Під час сьогоднішнього першого засідання наглядової ради повідомлялося, що народний депутат України Ю.ІВАНЮЩЕНКО виділить 20 іменних стипендій для кращих студентів університету, а також обладнає відповідно до нових технологій комп’ютерну аудиторію.

Р.ВАСЬКО зазначив, що на сьогодні чотири кращі студенти університету отримують стипендії від Президента України, кожна з яких становить 1 тис. грн., та ще декілька - від Верховної Ради України.

К.САМОЙЛИК висловила сподівання, що надані Ю.ІВАНЮЩЕНКОМ 20 стипендій “будуть також досить пристойні”. Представник Ю.ІВАНЮЩЕНКА відповів ствердно.