Росія не пустить український цукор на свій ринок

Міністерство сільського господарства Російської Федерації пропонує продовжити до кінця 2020 року вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною, термін дії якого завершується 31 грудня 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННІК підтримала низку ініціатив Союзу цукровиробників Росії з регулювання внутрішнього ринку цукру: про збереження діючого мінімального рівня мита на імпорт цукру-сирцю у розмірі 140 доларів за тонну на період травень-липень 2012 року; про продовження після 31 грудня 2012 року вилучення цукру з режиму вільної торгівлі з Україною до кінця 2020 року», - говориться в повідомленні.

О.СКРИННІК доручила профільним підрозділам аграрного відомства спільно з Союзросцукром у місячний термін внести дані пропозиції до Уряду РФ.

Необхідність вживання цих заходів пов`язана з очікуваним в Росії рекордним урожаєм цукрового буряку до 36 млн. тонн і виробництвом цукру в обсягу близько 5 млн. тонн.

Цього, за словами О.СКРИННІК, буде досить для задоволення всіх внутрішніх потреб і насичення ринку до початку наступного бурякового сезону (серпень 2012 року). При цьому буде досягнуто пороговий показник Доктрини продовольчої безпеки із самозабезпечення цукром (не менш як 80%).