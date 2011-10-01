На одеській вулиці – перестрілка, убивці взяли заручників?

Перед тим, як забарикадуватися в приватному будинку на 9-ій станції Фонтану в Одесі, злочинці, які вчора вночі убили міліціонерів, вступили в перестрілку з міліцією і захопили заручників, повідомляє «Сєгодня» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах. Кількість заручників поки невідома.

Проте, пише видання, співробітник прес-центру ГОРУВД Ірина Долматова в коментарі «Сьогодні» спростувала інформацію про захоплення заручників.

На даний момент в центрі Одеси йде штурм. На 9-ій станції Великого фонтану чути автоматні черги. Злочинці активно відстрілюються.

У штурмі окрім «Сокола» і «УБОЗу» беруть участь бійці «Альфи».