В МВС переконують, що заручників у вбивць не було

Міністерство внутрішніх справ спростовує інформацію про наявність заручників у злочинців, які вчора розстріляли міліціонерів.

«Інформація про наявність заручників не відповідає дійсності», - сказали УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

Як повідомлялося, в ніч на 30 вересня в Одеській області під час затримання громадянина РФ Аслана ДІКАЄВА, який розшукується за скоєння вбивства, в перестрілці із злочинцями загинули двоє міліціонерів, ще четверо поранені.

У пошуках А.ДІКАЄВА і двох його спільників були задіяні декілька тисяч співробітників управлінь внутрішніх справ.

Пізніше співробітникам міліції вдалося встановити місцеперебування злочинців. Будинок в Одесі, де вони забарикадувалися штурмували близько 4 годин.

Врешті будинок обстріляли з гранатомета, всі злочинці вбиті.