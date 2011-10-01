Серед міліціонерів багато і чорнобильців, і афганців

Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ сумнівається, що спецпідрозділи МВС залишаться лояльними до влади під час нових акцій воїнів-афганців проти скасування їхніх пільг.

Про це пише ZN,ua, зазначаючи з посиланням на своє джерело, що обговорення законопроекту №9127 на засіданні Кабміну 26 вересня було напруженим.

«На запитання, чи зможе Міністерство внутрішніх справ забезпечити прийняття цього закону (простіше кажучи, стримати протести силовими методами, якщо до цього дійде), міністр Анатолій МОГИЛЬОВ відповів негативно. Мовляв, якщо і зможе, то на 44% (саме на 44% від запланованих показників зараз фінансується МВС)», - зазначає видання.

«Крім того, МОГИЛЬОВ чесно зізнався: в лавах МВС чимало чорнобильців і афганців. Більше того, міністр підкреслив, що серед командирів спецпідрозділів МВС багато колишніх афганців. Чи підуть вони проти "шураві" - ще велике питання. Адже й самі вони страждають від скорочення пільгових програм», - пише автор статті.

Як повідомлялося, скандальний законопроект № 9127 викликав масштабну акцію протесту під стінами Верховної Ради 20 вересня.

Уряд пішов на поступки чорнобильцям і афганцям, проте інтереси інших категорій пільговиків, які не проявили активності, залишилися неврахованими.