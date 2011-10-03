Євро скотився до восьмимісячного мінімуму

Євро скотився до мінімуму восьми місяців проти долара в понеділок, 3 жовтня, після того, як уряд Греції заявив, що країні не вдасться досягти цільових показників дефіциту, обіцяних владою кілька місяців тому в обмін на фінансову допомогу.

Трейдери і аналітики вважають, що доки політики єврозони будуть розділені в думках відносно кращого засобу від боргової кризи, дефолт Греції буде все ближчий, і євро, швидше за все, може впасти ще нижче найближчими днями.

"Дефолт Греції є свого роду скринькою Пандори, яку ніхто не хоче відкривати. Хоча деякі ринки, мабуть, вже врахували в котируваннях подібний сценарій. Схоже, що єдиній валюті ще належить пройти певний шлях вниз, якщо дефолт все- таки станеться", - вважає Тіппеі Іно, валютний аналітик Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ.

Євро падав в понеділок уранці до відмітки 1,3312 дол., після того, як на закритті торгів п`ятниці на Уолл-стріт єдина валюта торгувалася по курсу 1,3418 дол.

Євро втрачає відносно початку торгів понеділка 0,2 відсотка, знаходячись на відмітці 1,3315 дол. Єдина валюта подешевшала до долара на 7 відсотків у вересні, що стало найбільшим одномісячним падінням з листопада 2010 року.

Індекс долара додає 0,74% до відмітки 79,14%, що є максимумом восьми місяців.

Як повідомлялось, в понеділок на світових фондових ринках через проблеми Греції подешевшала також нафта.

ТСН