«Підлатаний» фунікулер обіцяють запустити сьогодні

У суботу, 1-го жовтня, в Києві після проведення капітального ремонту мав нарешті запрацювати фунікулер. Але, як стало відомо пізніше, запуск перенесли на понеділок, 3 жовтня, пише MIGnews.com.ua.

"Ми все ще проводимо випробування. Адже по суті справи це був не профілактичний ремонт, як раніше, а капітальний. Нами була укріплена естакада, проведено безліч будівельних робіт", - повідомив головний інженер комунального підприємства "Київпастранс" Юрій Бомбандьоров.

"Під час випробувань на вагони здійснюють подвійне навантаження, щоб надалі не допустити аварійності. Отже з безпекою там все нормально", - стверджує Бомбандьоров.

Київський фунікулер був закритий на плановий ремонт 1-го вересня 2011 року.