Київ почали підключати до тепла

У Києві сьогодні розпочалось підключення соціальних закладів до теплопостачання.

Про це повідомив УНІАН начальник Головного управління комунального господарства КМДА Володимир СТОРОЖЕНКО.

На запитання, чи підписано розпорядження КМДА про початок опалювального сезону в столиці, він відповів: «Так. З 3-го числа починається підключення лікувальних закладів, дошкільних закладів, тобто соціальна сфера. Житловий фонд – підключення розпочнеться з 15 числа. Або, можливо, раніше, якщо протягом трьох діб температура (середньодобова – УНІАН) буде нижче 8 градусів».

В.СТОРОЖЕНКО запевнив, що в основному Київ готовий до опалювального сезону. «Є лише невеличкі проблеми по окремих котельнях, але там в основному фінансові питання – непогашена різниця у тарифах», - відзначив він.