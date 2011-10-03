На Житомирщині вшанували пам’ять євреїв, розстріляних фашистами

Сьогодні на Житомирщині у лісі поблизу хутора Довжик вшанували пам’ять розстріляних фашистами в роки війни євреїв.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у мітингу біля пам’ятника розстріляним євреям взяли керівники обласної та районної влади, ветерани Великої Вітчизняної війни, місцеві жителі, активісти єврейської громади Житомирщини.

Під час жалобної церемонії вшанування жертв фашизму наголошувалося, що 70 років тому на цьому місці було страчено 9 тис. 629 осіб.

Саме тому єврейська громада Житомира днями започаткувала новий проект, який має на меті увічнити імена усіх розстріляних.

В рамках цього проекту планується створити меморіал, на якому викарбують їхні імена.

Для цього пошуківці працюватимуть в архівах, у тому числі в Єрусалимі, вивчатимуть й інші джерела.

На мітингу активісти єврейської громади закликали небайдужих людей долучитися до цієї справи.