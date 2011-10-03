Підлітки стріляли з пневматики по вікнах і перехожих

У Сумах компанія підлітків обстріляла з пневматичної зброї вікна чотирьох квартир.

Про це сьогодні повідомляє сайт сумського тижневика «Данкор».

За інформацією видання, інцидент стався 1 жовтня близько 18 години вечора на вулиці Сумсько-Київських дивізій.

Зокрема, син одного з місцевих жителів побачив дірку в новому склопакеті й розповів про це батьку. Чоловік виглянув у вікно й побачив, що з балкона будинку навпроти декілька осіб стріляли по перехожих.

Правоохоронці, яких викликали до місця інциденту, потрапити в квартиру зловмисників змогли не відразу: під`їзд будинку, де гуляла компанія, був закритий, і підлітки, виглядаючи з балкона, сміялися над міліціонерами, зазначає тижневик.

Коли ж міліція таки зайшла до квартири порушників, то побачила «декілька молодих людей, у кімнаті накрито святковий стіл, на балконі – коноплі, "бульбулятор" і кульки для стрілянини з пневматичної зброї. Один із хлопців сказав, що він святкує день народження. Але пістолета в квартирі вже не було», пише «Данкор».

«Коли ми чекали, поки відкриють під`їзд, із нього вибігли двоє хлопців. Міліціонери погналися за ними, але затримувати не стали, пояснивши, що не мають на це права. Найімовірніше, що втекли й винесли з квартири зброю», - наводить слова постраждалого тижневик.

Наступного дня, 2 жовтня, до міліції надійшли ще три заяви від постраждалих сусідів. Як виявилося, зловмисники обстріляли чотири квартири.

За даними сектора зв`язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, цей факт зареєстровано, за ним проводиться перевірка.