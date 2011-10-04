В Охтирці встановлено пам’ятник гусарам

В Охтирці Сумської області урочисто відкрили пам’ятник воїнам Охтирського 12-го гусарського полку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Охтирської міської ради, місто й досі розподілене не на сучасні мікрорайони, а на старовинні козацько-гусарські сотні, але до цього часу на його вулицях не було жодної згадки про цих воїнів. Виправити несправедливість вирішила громадська організація «Історико-краєзнавчий клуб «Охтирські гусари», де й виникла ідея створення козацько-гусарської алеї, встановлення пам’ятного знаку і кованого вказівника.

«Я, як і кожний охтирчанин, пишаюсь нашою військовою славою. Вважаю, що нащадки повинні шанувати історію своєї землі, знати героїв, які здобували славу в боях за Батьківщину. Бути осторонь, коли земляки започаткували таку добру справу, я не міг. Багато славних імен пов’язано з Охтиркою. Це і Лермонтов, Аляб’єв та багато інших. Та все ж найвідоміший керманич охтирських вояків – легендарний полковник-поет Денис Давидов», - наголосив під час урочистостей депутат Сумської обласної ради Олександр ЄРМАК.