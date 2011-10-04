Справу про смерть студента в міліції розглядає суд

Деснянський районний суд Києва відмовився відправити на додаткове розслідування кримінальну справу щодо смерті при нез’ясованих обставинах в Шевченківському райвідділі столичної міліції студента Ігоря Індила.

Про це УНІАН повідомив адвокат родичів І.Індила Олександр ЗАРУЦЬКИЙ.

За його словами, на першому судовому засіданні, яке відбулося 30 вересня в Деснянському райсуді Києва в оновленому складі судової колегії, ним було заявлене відповідне клопотання щодо необхідності додаткового розслідування у справі. Він мотивував цю необхідність тим, що матеріали судово-медичного обстеження тіла потерпілого містять низку розбіжностей.

Втім, як зазначив адвокат, суд відмовив у задоволенні клопотання, пославшись на те, що вказані в ньому зауваження будуть досліджуватися в ході судового слідства.

Як зазначив О.ЗАРУЦЬКИЙ, наразі у судовому засіданні через зайнятість його учасників в інших судових процесах оголошено перерву до 24 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 20-річний студент І.Індило помер у Шевченківському РУВС Києва в травні 2010 року.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило.

Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва. Двом працівникам міліції пред`явлені обвинувачення за статтями КК "Перевищення влади" і "Службова недбалість".

У квітні цього року суд вже повертав кримінальну справу щодо смерті І.Індила на додаткове розслідування органам прокуратури.