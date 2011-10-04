Українські науковці беруть активну участь в експериментах на МКС

Українські науковці беруть активну участь у програмі експериментів на Міжнародній космічній станції (МКС).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив журналістам генеральний директор Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (Росія) Геннадій РАЙКУНОВ.

«У нас підписана рамкова угода про проведення спільних експериментів на борту МКС і, що характерно, якщо раніше Україна брала участь як партнер з подання своїх можливостей у приладобудуванні, то сьогодні українські вчені все більше й більше беруть участь як реальні учасники і автори програм експериментів. Особливо це стосується космічної біології і медицини», - сказав Г.РАЙКУНОВ.

Він підкреслив, що Росія працює з Україною практично за всіма напрямками космічної діяльності.

Як повідомив Г.РАЙКУНОВ, зараз формується нова програма співпраці Роскосмосу і Державного космічного агентства України на 2012-2016 роки.

Крім того, він відзначив роботу українських колег у фундаментальних космічних дослідженнях.

Г.РАЙКУНОВ підкреслив, що внесок України у проект з вивчення супутника Марса «Фобос-грунт» неоцінимий.

Також Г.РАЙКУНОВ повідомив, що сучасну космонавтику не можна уявити без спільних проектів у сфері засобів виведення, які експлуатуються спільно Росією і Україною.