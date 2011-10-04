Як припинити будівельні війни

Припинити хаос у будівельній сфері може лише остаточне врегулювання містобудівної діяльності та планування розвитку територій у середньо- і довгостроковій перспективі.

Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій БЛИЗНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Є досить прогресивний закон про містобудування, напрацьована вся необхідна нормативна база. Залишилося впровадити це у практику життя та розпочати планування розвитку територій на середньо- та довгострокову перспективу. Ми маємо покласти край будівельним війнам та скандалам», – наголосив міністр.

За словами А.БЛИЗНЮКА, будівельні скандали не сходитимуть зі шпальт видань доти, доки місцева політична кон’юнктура і прийняття рішень під її тиском не будуть поставлені під контроль сильною місцевою громадою та врегульовані відповідним планом розвитку.

«Самодостатня, організована місцева громада, чіткий Генеральний план населеного пункту – ось те, що припинить будь-які скандали та кон’юнктурні рішення на місцях, не допустить більше появи довгобудів у містах і селах», – сказав А.БЛИЗНЮК.

Як зауважили у прес-службі міністерства, у Києві назріває черговий будівельний скандал на вулиці Княжий Затон, 9. За інформацією місцевих жителів, забудовник хоче побудувати висотку на місці стадіону. За законодавством, повноваження виділяти земельну ділянку під будівництво належить органам місцевого самоврядування. Рішення про функціональне використання землі має відповідати містобудівній документації на місцевому рівні. Тобто, у цьому випадку рішення Київської міської ради повинні відповідати Генеральному плану міста Києва. Крім того, статтею 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено проведення громадських слухань проектів генеральних планів, які повинні організовуватись виконавчими органами міських рад. У той же час, за інформацією ЗМІ, цього зроблено не було. Державна архітектурно-будівельна інспекція Мінрегіону не видавала дозволу на виконання будівельних робіт на території, прилеглій до будинку по вулиці Княжий Затон, 9.

У міністерстві також зауважили, що роль місцевого самоврядування яскраво показує випадок у селі Велика Солтанівка Васильківського району Київської області. Як повідомив телеканал СТБ, за рішенням сільського голови на місці озера з’явився будівельний майданчик, проти чого категорично виступають місцеві жителі, екологи та облводгосп.

Як повідомив голова Васильківської райдержадміністрації Володимир САБАДАШ, 30 вересня було створено робочу групу із залученням відповідних фахівців і представників правоохоронних органів з метою перевірки фактів, викладених у повідомленні СТБ, а також перевірки правомірності дій сільського голови і законності засипки ставка у с. Велика Солтанівка. За результатами буде вжито відповідних заходів, про що буде поінформовано громадськість.