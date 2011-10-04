ВР готова оголосити «полювання на відьом»?

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» щодо захисту населення та інформаційного простору від негативного впливу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 302 народних депутата із 378 зареєстрованих у залі.

Проектом закону пропонується встановити обмеження на надання окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, що оголошують себе або що вважаються здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил.

Зокрема, пропонується заборона на телебаченні та у друкованих засобах масової інформації рекламувати послуги даних осіб і транслювати в прямому ефірі надання окультно-містичних послуг, для захисту духовного, психічного, морального та фізичного здоров’я населення.